“بطوط هيسلى أطفالك في نهار رمضان” استقبل تردد قناة بطوط الجديد 2024 لعيالنا وضحكاتهم!

يتساءل العديد من المواطنين عن تردد قناة بطوط الحديث 2024، كما تعتبر من أبرز القنوات التي تعرض أفلام الكرتون المختلفة بالإضافة إلى الشرائح الترفيهية التي يعشقها في كافة الدول العربية، وفي هذا التقرير سنتعرف بشيء من التفصيل على تردد قناة بطوط الحديث تابعونا.

تردد قناة بطوط الحديث 2024

قناة بطوط تعد من القنوات المفضلة لدى الكبار والصغار، كما تقدم أحسن الأفلام الكرتونية وعن طريق هذا المقال سوف نوضح تردد قناة بطوط الحديث، وهو يتمثل فيما يلي:

أولاً تردد قناة بطوط على النايل سات

سوف نتعرف في هذا التقرير على تردد قناة بطوط الحديث على القمر الصناعي النايل سات، وهو يتمثل فيما يلى:

معدل الترميز:٢٧٥٠٠.

القمر الصناعي لقناة : نايل سات .

معامل تصحيح الخطأ: 6\5.

تردد القناة :١١٤٩٤.

معدل الاستقطاب : H , أفقي.

تردد القناة على العرب سات

سوف نتعرف في هذا التقرير على تردد قناة بطوط الحديث للقمر الصناعي عرب سات، وهو يتمثل فيما يلى :

تردد قناة بطوط :١١٥٩٤.

معدل الترميز للقناة :٢٧٥٠٠.

معامل تصحيح الخطا للقناة: 6\5.

الاستقطاب : عمودي.

القمر الصناعى : عرب سات .

أبرز البرامج التي تقدمها قناة بطوط 2024

قناة بطوط المشهورة تعرض العديد من الأفلام الكرتونية المميزة، وهذه البرامج تتمثل فيما يلي:

تقدم كرتون ربانزل.

وتقدم كرتون البحث عن نيمو.

وتقدم كرتون الفار الطباخ.

وتقدم كرتون سندريلا.

وتقدم كرتون سبونج بوب.

وتقدم كرتون علاء الدين.

وتقدم كرتون بطوط.

الطريقة اللازمة لتنزيل تردد قناة بطوط الحديث

سوف نعرض لكم بعض التفاصيل وطرق ضبط قناة بطوط الحديث والاشتراك فيها يتم عن طريق هذه الخطوات كالتالي: