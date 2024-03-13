جاوب وأربح.. إجابة السؤال وخطوات الاشتراك في مسابقة طائر السعيدة رمضان 1445/2024 مع رابط التسجيل

كيفية التسجيل في مسابقة طائر السعيدة خلال رمضان 2024 هو عنوان مقالنا اليوم إذا كنت من متابعي برنامج طائر السعيدة وترغب في المشاركة في المسابقة خلال شهر رمضان 1445، فسنوفر لكم الطريقة السهلة والسريعة للتسجيل والاشتراك في المسابقة، بالإضافة إلى مواعيد عرض البرنامج خلال هذا الشهر الفضيل.

كيفية التسجيل في مسابقة طائر السعيدة



قم بزيارة الموقع الرسمي لقناة السعيدة عبر الرابط التالي: رابط التسجيل في مسابقة طائر السعيدة.

اختر قسم مسابقة طائر السعيدة على الموقع.

أدخل اسمك الرباعي كما هو مطلوب.

قم بإدخال رقم هاتفك المحمول للتواصل.

حدد المحافظة التي تقيم فيها حاليًا.

انقر على زر “اشتراك” لإكمال عملية التسجيل.

أن التسجيل في البرنامج اشتراك مبدئي، وبعد ذلك يُمكن للمشترك المشاركة في الإجابة على الأسئلة المطروحة في الحلقات.

عندما يشارك المتسابق في الإجابة على السؤال المطروح في الحلقة، يتم إدراج اسمه تلقائيًا في السحب على الفوز، حيث يتم اختيار الفائز بشفافية عبر رقم الجوال.

مواعيد عرض برنامج طائر السعيدة في رمضان 2024:

سيتم عرض برنامج مسابقة طائر السعيدة يومياً خلال شهر رمضان المبارك لمعرفة المزيد حول مواعيد العرض، يمكنكم متابعة القناة الرسمية للسعيدة أو زيارة الموقع الإلكتروني للقناة.

من خلال هذه الخطوات البسيطة، يمكنكم الآن التسجيل والاشتراك في مسابقة طائر السعيدة والمشاركة في هذه التجربة المثيرة خلال شهر رمضان الكريم.

خطوات الاشتراك في مسابقة طائر السعيدة

ويمكن للجمهور المشاركة عبر زيارة الموقع الرسمي للمسابقة وتقديم إجاباتهم الصحيحة، كما يتم اختيار الفائزين وتكريمهم في الحلقة التالية، ومن أجل الانضمام إلى المسابقة، يتبع المشاركون الخطوات التالية بسهولة:

أولا زيارة صفحة المسابقة عبر الموقع الرسمي.

ثانيًا تعبئة البيانات المطلوبة مثل الاسم ورقم الهاتف في الأماكن المحددة.

إدخال الإجابة الصحيحة للسؤال المعروض.

النقر على زر الإرسال لإتمام عملية المشاركة.

سؤال حلقة اليوم طائر السعيدة

فقرة ( من هو ) السؤال المخصص للمشاهدين الحلقة الثانية الموسم السادس #طائر_السعيدة #رمضان

فقرة ( من هو ) السؤال المخصص للمشاهدين الحلقة الثانية الموسم السادس #طائر_السعيدة #رمضان pic.twitter.com/4PWF15wFQB — قناة السعيدة (@AlSaeedah) March 13, 2024

تردد قناة السعيدة الجديد 2024

تردد قناة السعيدة عرب سات

الجودة HD.

القمر الصناعي عرب سات.

الاستقطاب راسي.

التردد 12187.

معامل الترميز .27500

تردد آخر لقناة السعيدة على النايل سات

تردد قناة السعيدة النايل سات

الاستقطاب عمودي.

معامل الترميز 27500.

التردد 11900.

الجودة HD.

معامل تصحيح الخطأ 5/6.

القمر الصناعي النايل سات

الحلقة الثانية 2 من الموسم السادس من برنامج #طائر_السعيدة ، والذي تحلق فيه المبدعة #مايا في ريف وحضر اليمن ، تحاور الناس وترسم بسمه على محياهم من خلال المسابقات والالعاب والأحاديث الطريفة الشيقة، تشاهدون البرنامج على قناة السعيدة خلال شهر #رمضان المبارك 2024م 1445هـ.… pic.twitter.com/1Nar5tyeHp — قناة السعيدة (@AlSaeedah) March 12, 2024

إجابة حلقة الثانية من طائر السعيدة

اجابه حلقه اليوم روزا مصطفى عبدالخالق

مسابقة طائر السعيدة رمضان 2024