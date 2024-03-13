جاوب وأربح.. إجابة السؤال وخطوات الاشتراك في مسابقة طائر السعيدة رمضان 1445/2024 مع رابط التسجيل
كيفية التسجيل في مسابقة طائر السعيدة خلال رمضان 2024 هو عنوان مقالنا اليوم إذا كنت من متابعي برنامج طائر السعيدة وترغب في المشاركة في المسابقة خلال شهر رمضان 1445، فسنوفر لكم الطريقة السهلة والسريعة للتسجيل والاشتراك في المسابقة، بالإضافة إلى مواعيد عرض البرنامج خلال هذا الشهر الفضيل.
كيفية التسجيل في مسابقة طائر السعيدة
- قم بزيارة الموقع الرسمي لقناة السعيدة عبر الرابط التالي: رابط التسجيل في مسابقة طائر السعيدة.
- اختر قسم مسابقة طائر السعيدة على الموقع.
- أدخل اسمك الرباعي كما هو مطلوب.
- قم بإدخال رقم هاتفك المحمول للتواصل.
- حدد المحافظة التي تقيم فيها حاليًا.
- انقر على زر “اشتراك” لإكمال عملية التسجيل.
- أن التسجيل في البرنامج اشتراك مبدئي، وبعد ذلك يُمكن للمشترك المشاركة في الإجابة على الأسئلة المطروحة في الحلقات.
عندما يشارك المتسابق في الإجابة على السؤال المطروح في الحلقة، يتم إدراج اسمه تلقائيًا في السحب على الفوز، حيث يتم اختيار الفائز بشفافية عبر رقم الجوال.
مواعيد عرض برنامج طائر السعيدة في رمضان 2024:
سيتم عرض برنامج مسابقة طائر السعيدة يومياً خلال شهر رمضان المبارك لمعرفة المزيد حول مواعيد العرض، يمكنكم متابعة القناة الرسمية للسعيدة أو زيارة الموقع الإلكتروني للقناة.
من خلال هذه الخطوات البسيطة، يمكنكم الآن التسجيل والاشتراك في مسابقة طائر السعيدة والمشاركة في هذه التجربة المثيرة خلال شهر رمضان الكريم.
خطوات الاشتراك في مسابقة طائر السعيدة
ويمكن للجمهور المشاركة عبر زيارة الموقع الرسمي للمسابقة وتقديم إجاباتهم الصحيحة، كما يتم اختيار الفائزين وتكريمهم في الحلقة التالية، ومن أجل الانضمام إلى المسابقة، يتبع المشاركون الخطوات التالية بسهولة:
- أولا زيارة صفحة المسابقة عبر الموقع الرسمي.
- ثانيًا تعبئة البيانات المطلوبة مثل الاسم ورقم الهاتف في الأماكن المحددة.
- إدخال الإجابة الصحيحة للسؤال المعروض.
- النقر على زر الإرسال لإتمام عملية المشاركة.
سؤال حلقة اليوم طائر السعيدة
فقرة ( من هو ) السؤال المخصص للمشاهدين الحلقة الثانية الموسم السادس #طائر_السعيدة #رمضان
فقرة ( من هو ) السؤال المخصص للمشاهدين الحلقة الثانية الموسم السادس #طائر_السعيدة #رمضان pic.twitter.com/4PWF15wFQB
— قناة السعيدة (@AlSaeedah) March 13, 2024
تردد قناة السعيدة الجديد 2024
- تردد قناة السعيدة عرب سات
- الجودة HD.
- القمر الصناعي عرب سات.
- الاستقطاب راسي.
- التردد 12187.
- معامل الترميز .27500
تردد آخر لقناة السعيدة على النايل سات
- تردد قناة السعيدة النايل سات
- الاستقطاب عمودي.
- معامل الترميز 27500.
- التردد 11900.
- الجودة HD.
- معامل تصحيح الخطأ 5/6.
- القمر الصناعي النايل سات
الحلقة الثانية 2 من الموسم السادس من برنامج #طائر_السعيدة ، والذي تحلق فيه المبدعة #مايا في ريف وحضر اليمن ، تحاور الناس وترسم بسمه على محياهم من خلال المسابقات والالعاب والأحاديث الطريفة الشيقة، تشاهدون البرنامج على قناة السعيدة خلال شهر #رمضان المبارك 2024م 1445هـ.… pic.twitter.com/1Nar5tyeHp
— قناة السعيدة (@AlSaeedah) March 12, 2024
مسابقة طائر السعيدة رمضان 2024
تنظم مسابقة “طائر السعيدة” سنوياً، وتهدف إلى تعزيز فنون الشعر العربي ونشر ثقافة تاريخ اليمن، كما يتميز هذا الحدث بتقديم جوائز نقدية جذابة للفائزين، بهدف تشجيعهم على تعميق معرفتهم وإبراز مواهبهم الشعرية، كما يعد “طائر السعيدة” من بين أبرز المسابقات التي ينتظرها المشاركون والجمهور على حد سواء خلال شهر رمضان، حيث يشهد إقبالاً كبيراً من عشاق الشعر والثقافة في اليمن وخارجها.
فائز اليوم
تهانينا للفائزة بجائزة سؤال اليوم الثاني من مسابقة برنامج طائر السعيدة 6 ، مروى حبيب علي احمد من المهرة – **7808946 ، يمكنكم ايضا الفوز من خلال الإشتراك عبر الرابط https://t.co/03k2eKbzYM pic.twitter.com/Maiiy06wzB
— قناة السعيدة (@AlSaeedah) March 13, 2024
6 تعليقات
الجواب على من هوأول كابتن من عدن هي الفتاه روزا عبدالخالق العبسي من مواليد 1971م
روزا عبد الخالق اول كابتن يمنيه في عدن ..