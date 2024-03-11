تحذير “جدول مفطرات رمضان 2024” .. أبرزهم استنشاق البخور !! تجنب هذه النقاط فورًا

مع بداية شهر رمضان المبارك يبحث الكثير من المسلمين عن جدول مفطرات رمضان حيث لا يعرف الكثير من المسلمين أحكام وآداب الصيام مفطرات الصيام التي جاءت في الكتاب والسنة النبوية المطهرة و يجهلها عدد كبير من المسلمين وخاصة مع غياب التعليم الديني في المدارس والجامعات ، ويجب على جمع المسلمين معرفة جدول مفطرات رمضان لتجنبها ، وحتى يكون صيام المسلم صيام صحيح ويقبله الله سبحانه وتعالى.

جدول مفطرات رمضان

في هذا المقال نكشف عن جدول مفطرات رمضان والتي تم الاتفاق عليها بين العلماء ومجمع علماء المسلمين والأزهر الشريف وكذلك دار الإفتاء وإليكم قائمة بمفطرات شهر رمضان التي يجب تجنبها.

الإبر المغذية ولكن الإبر العلاجية لا تفطر الصائم.

القيء المتعمد.

لصقات النيكوتين.

استنشاق البخور عمدًا مع العلم أما استنشاقه من غير قصد فلا يفطر

الاسمناء.

وإليكم قائمة بجدول غير المفطرات في رمضان والتي يظنها الكثير من المسلمين أنها من المفطرات في نهار رمضان.

قطرة العين. معجون الأسنان. بخاخ الربو. تحليل الدم. الاحتلام.تذوق الطعام دون البلع. ابر الانسولين السكر. بخاخ الربو. بخاخ الاكسجين. السواك. بلع البلغم. السباحة والغوص. المراهم والكريمات

ما هي أحكام الصيام ؟

يعتبر صيام شهر رمضان ركن أساسي من أركان الإسلام الخمسة ويجب على كل مسلم عاقل بالغ سليم أن يصوم شهر رمضان وقد منح الله سبحانه وتعالى رخصة للمريض والمسافر بعدم صيام شهر رمضان والمفطر عمدًا في شهر رمضان يجب عليه القضاء والكفارة ويجب على جميع المسلمين معرفة ودراسة مبطلات وأحكام الصيام.