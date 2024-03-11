“رمضان مشهور بمشروب العرقسوس” بس خد بالك العرقسوس ممنوع لبعض الأشخاص في شهر رمضان؟!

العرق سوس يعتبر من ابرز المشروبات الرمضانية في مصر وبعض الدول العربية ومن المتعارف عليه له قدره كبيره على إعطاء الشعور بالارتواء، كما يلقب بقاهر العطش، سوف نعرض لكم بعض الأفراد الممنوعين من العرقسوس أثناء شهر رمضان، كما يعتبر العرقسوس من المشروبات السريعة التحضير ويوجد بعض الناس لا يفضلونه، سوف نتحدث في السطور التالية عنه بالتفصيل.

الأشخاص الممنوعون من تناول العرقسوس

يوجد العديد من الأشخاص ممنوعون من تناول العرقسوس تحديدًا مرضى إرتفاع ضغط ومرضى القلب ومرضى الكلى والحوامل والمرضعات، سوف نتحدث عن كل هؤلاء الأشخاص بالتفصيل مدى تأثير تناول مشروب العرقسوس عليهم في الخطوات التالية:

أولًا مرضى إرتفاع ضغط الدم

مدى تأثير تناول شراب العرقسوس على الأشخاص الذين يعانون من ارتفاع ضغط الدم، حيث العرق سوس يرفع ضغط الدم لدى بعض الأفراد تحديدًا من يعانون ارتفاع ضغط الدم .

ثانيًا مرضى القلب

مدى تأثير تناول شراب العرقسوس على مستويات البوتاسيوم في الدم فيؤدي ذلك إلى بعض المشاكل في القلب تحديدًا لأولئك الذين يعانون من أمراض القلب.

ثالثًا مرضى الكلى

تأثير عرقسوس على مرضى الكلى يعمل على ارتفاع احتباس الماء مما قد يفاقم أمراض الكلى.

رابعًا مدى تأثير العرقسوس على الحوامل

أثناء فترة الحمل يجب عدم تناول العرقسوس لأنه لا توجد أي بيانات تثبت حول سلامته للنساء الحوامل.

خامسًا مدى تأثيرة على المرضعات

أثناء فترة الرضاعة الطبيعية يجب عدم تناول العرقسوس لأنه لا يوجد أيضًا أي بيانات كافية حول سلامته على المرأة التي ترضع.

سادسًا الصغار دون سن الثانية

بالنسبة للصغار دون سن الثانية يجب عدم تناول العرقسوس الصغار لهم.

ومن المتعارف عليه الأشخاص الذين يتناولون أي أدوية بانتظام لابد من استشارة الطبيب قبل تناول العرقسوس لأنه يؤدي إلى نتائج سلبية يمكن أن يتفاعل مع بعض الأدوية.