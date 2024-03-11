هل معجون الأسنان يُفطر؟ .. دار الإفتاء توضح مبطلات الصيام وجدول المفطرات

مع بداية صيام شهر رمضان يتساءل الكثير من المسلمين عن “هل معجون الأسنان يُفطر؟” وقد أجاب علماء المسلمين عن هذا السؤال أن معجون الاسنان وغسيل الاسنان والفم لا يفطر ولكن يجب على الصائم الحذر في أن يدخل معجون الأسنان إلى جوفه فإن دخول معجون الاسنان أو غيره إلى جوف الصائم يعتبر من مفطرات شهر رمضان ، ويجب على جميع المسلمين معرفة الكثير من مفطرات الصوم والتي يفعلها الكثير بدون معرفة أو قصد وخلال السطور التالية نوضح الكثير من مفطرات الصيام.

هل معجون الأسنان يُفطر؟

معجون الاسنان وغسيل الاسنان بالمعجون أو الصابون لا يفطر ولكن يجب الحذر بأن لا يدخل شيء من معجون الأسنان إلى جوف الصائم بقصد فهذا يفطر الصائم وعليه القضاء وإذا دخل معجون الأسنان إلى فم الصائم بغير قصد أو نسيان فصومه صحيح ويكمل صيامه ، كنا أن المضمضة خلال نهار رمضان لا تضر الصوم ، كما أن الغسل بالماء والصابون لا يضر الصوم ، كما أن الاستنشاق في الوضوء أو غيره لا يضر الصوم.

ما هي مبطلات الصيام؟

يجهل الكثير من المسلمين بأحكام الصيام و مبطلات الصيام حيث أن صيام شهر رمضان ركن أساسي من أركان الإسلام الخمسة وهي شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت لمن استطاع إليه سبيلًا ، فعلى كل مسلم عاقل بالغ أن يعرف أحكام ومبطلات الصيام حيث أن الأكل أو الشرب عمدًا والجماع خلال نهار شهر رمضان من مبطلات الصيام ويجب على فاعلها القضاء والكفارة.