فوائد تعيشك ملك سنين بعد زيادة الفائدة 30% بقرار من البنك المركزي المصري.. افضل شهادات البنك الاهلي وبنك مصر الجديدة 2024 تعرف عليها الآن

شهادات البنك الاهلي وبنك مصر الجديدة 2024، بعد قرار تغيير سعر صرف الدولار، تم اتخاذ بعض القرارات الجديدة التي تشمل رفع الفوائد على شهادات البنك الأهلي وبنك مصر الجديدة، هذا الإجراء جعل العديد من عملاء البنوك يفضلون الاستثمار في شهادات الاستثمار التي تقدمها هذه البنوك، خاصةً مع اعتبارها من بين أفضل الخيارات المتاحة، يتمثل البنك الأهلي وبنك مصر في الصدارة من بين البنوك المصرية التي تقدم أفضل الفرص الاستثمارية.

فوائد 30% على شهادات البنك الأهلي وبنك مصر الجديدة 2024

أعلن البنك المركزي عن قرار رفع نسبة الفائدة بنسبة 6٪، واستجابًا لهذا القرار، أصدر البنك الأهلي بيانًا يفيد بتوفر شهادات استثمارية جديدة، تبلغ قيمة الفائدة السنوية لهذه الشهادة 30٪، مما يجعلها أعلى نسبة فائدة في تاريخ البنوك المصرية، بنك مصر بدوره طرح شهادة استثمارية بعنوان “ابن مصر” لمدة ثلاث سنوات.

حيث يتم صرف العوائد بشكل سنوي أو ربع سنوي أو شهري، حيث تصل فوائد هذه الشهادة إلى 27٪ في السنة الأولى، و23٪ في السنة الثانية، و19٪ في السنة الثالثة، تشبه هذه الشهادة بشكل بارز الشهادة البلاتينية المقدمة من البنك الأهلي، حيث يُطلق عليها اسم “الشهادات البلاتينية”.

خطوات شراء الشهادات البنكية

أتاحت كل من بنك مصر والبنك الأهلي للمواطنين تسهيل عملية ادخار أموالهم من خلال استخدام شهادات الادخار المتنوعة، حيث قامت البنوك بتيسير جميع الخطوات المتعلقة بشراء هذه الشهادات، ويمكن أن تكون الخطوات التي يتم اتباعها لشراء الشهادات كالتالي.