نزلها قبل ما يفوتك حلقة رامز .. تردد قناة mbc مصر 2024 عبر النايل سات

يتساءل عدد كبير من مشاهدين مجموعه قنوات ام بي سي علي تردد قناة mbc مصر حيث أن القناة تبث العديد من البرامج والمسلسلات الرمضانية ومنها برنامج رامز جلال الذي تقوم بعرضه في كل سنه وأيضا تدخل كل عام في السباق الرمضاني بباقة من أفضل وأجمل المسلسلات التي يكون أبطالها نجوم كبار ولهم شعبية كبيرة، وللعلم أن قناة ام بي سي مصر التي تمتلك وحدها حقوق إذاعة برنامج رامز جلال، وسنذكر لكم في السطور القادمة التردد الجديد والحالي على القمر الصناعي نايل سات لقناة ام بي سي مصر.

تردد قناة mbc مصر

يمكنكم مشاهدة برنامج رامز جلال وجميع مسلسلات رمضانيه التي تبثها قناة ام بي سي مصر على تردد القمر الصناعي نايل سات في معلومات التردد التالية:

القمر الصناعي: نايل سات

اسم القناة قناة: ام بي سي مصر

التردد: 11470

معدل الترميز: 27500

استقطاب: افقي

الجوده: hd

كيفيه تنزيل تردد قناة ام بي سي مصر

يمكنكم الان اتباع الخطوات التي تمكنكم من تحميل وتنزيل قناة ام بي سي مصر على نايل سات باتباع النقاط التالية: