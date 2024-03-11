هتصرف بدري الشهر ده “موعد صرف معاشات تكافل وكرامة 2024” شهر مارس

مع بداية شهر مارس يبحث الكثير من المواطنين عن موعد صرف معاشات تكافل وكرامة 2024 حيث أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي أنه سيتم صرف معاشات تكافل وكرامة يوم 15 مارس 2024 وتعتبر معاشات تكافل وكرامة من أهم وسائل الدعم التي يعتمد عليها المواطنين في الكثير من المحافظات المصرية ، ومن الجدير بالذكر أنه سيتم زيادة معاشات تكافل وكرامة في شهر مارس 2024 وفق قرارات رئيس الجمهورية بزيادة الحزمة الاجتماعية للمواطنين في ظل الظروف الاقتصادية الاخيرة.

موعد صرف معاشات تكافل وكرامة 2024

يبدأ صرف معاشات تكافل وكرامة يوم 15 مارس الجاري وذلك يوافق خامس أيام شهر رمضان المبارك والذي يبدأ يوم الاثنين الموافق 11 مارس 2024 ، ومن المتوقع أن يتم صرف معاشات تكافل وكرامة بالزيادة الجديدة التي أعلن عنها رئيس الجمهورية خلال شهر فبراير الماضي ، ويتمكن جميع المواطنين المستحقين لمعاش تكافل وكرامة صرف المعاش من خلال جميع مكاتب البريد المصري أو من خلال جميع ماكينات الصرف الآلي ، وتستفيد أكثر من 5 مليون أسرة مصرية من معاشات تكافل وكرامة ، وسيتم زيادة عدد الأسر التي تحصل على معاش تكافل وكرامة خلال الفترة القادمة.

الاستعلام عن معاشات تكافل وكرامة شهر مارس 2024

بعد التعرف على موعد صرف معاشات تكافل وكرامة شهر مارس 2024 يبحث الكثير من المواطنين المستحقين لمعاشات تكافل وكرامة عن كيفية الاستعلام عن قيمة معاش تكافل وكرامة بالزيادة الجديدة وذلك من خلال موقع استعلامات تكافل وكرامة عن طريق الخطوات التالية: