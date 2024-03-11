“مكانك هنا لو بتدور على موبايل اقتصادي” سعر ومواصفات سامسونج جالاكسي اس 21 الترا

أفصحت سامسونج عن إصداراتها الجديدة من سلسلة الـ S، حيث تم الكشف عن الـ Samsung Galaxy S21 5G وإصدار الـ Samsung Galaxy S21 Plus 5G وكذلك الـ Samsung Galaxy S21 Ultra 5G، وتحتل النسخة الألترا مرتبة الصدارة من حيث الخصائص التقنية والتكلفة، دعونا نستعرض التفاصيل الكاملة لمواصفات هاتف Samsung Galaxy S21 Ultra 5G وأبرز ما يميزه والنقاط السلبية فيه ونقيم إذا كان يستحق الأقتناء أم لا.

مميزات Samsung Galaxy S21 Ultra 5G

يدعم تصوير الفيديوهات الـ 8K .

هذا الجوال هو الوحيد في مجموعته الذي يدعم قلم S-Pen.

جهاز الهاتف الوحيد في السلسلة الذي يتمتع بذاكرة وصول عشوائي سعتها 12 جيجابايت.

تتميز هذه الكاميرات بقدرات تصوير استثنائية، سواء في التقاط الصور أو تسجيل الفيديوهات

يقدم المعالج أداء فعالا في المهام العادية كما في تشغيل الألعاب المتقدمة.

لم يتجاوز بعد معالج Snapdragon 888 من حيث القدرة الأدائية

توفر شاشة أموليد تجربة رائعة، كما عودتنا سامسونج في جوالاتها الحديثة، إذ تأتي بدرجة وضوح QHD+، وتدعم تردد استجابة عالي يصل إلى 120 هرتز.

يحتوي على نسخة الأندرويد 11 الأحدث للتشغيل.

تقدم السماعات الخارجية تجربة استماع ممتازة بفضل الصوت الستيريو الذي توفره.

عيوب Samsung Galaxy S21 Ultra 5G تشمل

يعاني من نقص في الدعم لمدخل سماعات الأذن البالغ قياسه 3.5 ملم.

ستستغرق بعض الوقت حتى تتأقلم مع وزن الهاتف الزائد عند حمله.

لن تجد رأس الشحن داخل صندوق الهاتف، وسيكون عليك اقتناؤه بصورة منفردة.

بالإضافة إلى ذلك فإن العلبة لا تحتوي على سماعات الأذن.

تم تقليل قدرة الشحن لتصبح 25 واط بدلا من 45 واط كما كانت في النسخة السابقة S20 Ultra.

لا يوجد في الجهاز خيار إضافة بطاقة ذاكرة، ولكن قد لا تكون هناك حاجة لذلك نظرا لأن سعة التخزين المتاحة في الهاتف تصل إلى 256 جيجابايت.

سعر هاتف Samsung Galaxy S21 Ultra 5G

سعر الهاتف بالنسخة التي تمتلك ذاكرة بحجم 256 جيجابايت وذاكرة عشوائية بسعة 12 جيجابايت يبلغ تقريبا 22,000 جنيه مصري.