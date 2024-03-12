pdf هسة كشوف.. اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة 2024 عبر منصة مظلتي وموقع وزارة العمل العراقية في جميع المحافظات

اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة 2024، الالاف من المواطنين يبحثون عن اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة 2024 التي لم يتم الاعلان عنها، حيث لاتزال الجهات المختصة تفحص الطلبات المقدمة من قبل المواطنين الفقراء لاختيار الانسب ممن تنطبق عليهم الشروط من أجل توفير حياة كريمة لهم، واليكم تحميل كشوف اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2024.

اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة 2024

واليكم رابط الاستعلام عن اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة 2024 لتتمكنوا من الاستعلام عنها وتحميل الكشوف فور أن يقوم السيد الوزير احمد الاسدي باعتماد اسماء المستفيدين، وتعمل وزارة العمل العراقية الآن على قدما وساق للانتهاء من أعمال الفرز في أسرع وقت، واليكم خطوات تحميل اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة 2024:

قم بالدخول مباشرة إلى موقع وزارة العمل العراقية الرسمي.

أو موقع منصة مظلتي الإلكترونية.

قم بالضغط على كلمة برنامج الرعاية الاجتماعية.

قم باختيار اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2024.

حدد رقم الوجبة السابعة ليتم الاستعلام عن المقبولين.

قم بادخال البيانات المطلوبة مثل رقم الهوية الوطنية بشكل صحيح.

اضغط على كلمة تحميل.

انتظر ليتم تحميل الكشوف على جهازك.

شروط الاستفادة من راتب الرعاية الاجتماعية 2024

وقد أطلقت وزارة العمل العراقية شروط الاستفادة من راتب الرعاية الاجتماعية 2024، والذي من المقرر أن يستفاد منه أكثر من 200 ألف أسرة من مختلف أنحاء العراق، ويتحدد قيمة الدعم بناءا على عدد افراد الاسرة:

أن يكون المتقدم عراقي الجنسية.

أن يكون المتقدم مقيم في العراق بشكل دائم.

أن يكون المتقدم ليس لديه دخل شهري ثابت.

أن يكون المتقدم ليس لديه أصول أو أملاك أو عقارات غالية الثمن.

أن يكون المتقدم ليس لديه وظيفة ثابتة.

أن يكون المتقدم مسجل على قاعدة بيانات الوزارة.

سيتم اختيار اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة 2024 وفقا للشروط المعلنة من قبل الحكومة العراقية، حيث أن هذا الراتب يعد أحد أشكال الدعم المالي الذي تقدمه الحكومة لمواطنينها لتوفير حياة كريمة لهم في ظل غلاء المعيشة.

من المقرر أن تعلن قريبا اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة 2024 عبر موقع وزارة العمل العراقية ومنصة مظلتي، وذلك بعد الانتهاء من أعمال فرز الطلبات المقدمة وفحصها لتحديد عدد الاسر والاشخاص المستفيدين من تلك الوجبة.