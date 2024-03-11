مواعيد عرض برنامج قلبي أطمأن غيث Qalby Etmaan عبر قناة أبو ظبي TV

برنامج “قلبي أطمأن ” هو واحد من البرامج التلفزيونية الأكثر شهرة التي تُعرض خلال شهر رمضان، وهو برنامج إنساني يُعرض سنويًا خلال الشهر الفضيل يهدف البرنامج إلى تقديم المساعدات بالتعاون مع الهلال الأحمر الإماراتي للمناطق الفقيرة في البلاد وخارجها، حقق البرنامج نسب مشاهدة عالية في السنوات السابقة، وتم الإعلان عن موعد وقنوات برنامج قلبي أطمأن ، لذا يُرجى متابعتنا لمعرفة مواعيد وترددات القنوات الناقلة للبرنامج.

برنامج قلبي أطمأن غيث

يبحث العديد من الأشخاص عن مواعيد عرض برنامج قلبي أطمأن خلال شهر رمضان والقنوات التي اعلنت حصولها علي حقوق البث ولذلك من خلال موقعنا البديل نعمل علي توفير تردد القنوات الناقلة له في بداية شهر رمضان كل عام أعلن فريق برنامج “قلبي أطمأن ” بقيادة غيث عن تاريخ بدء الموسم السابع للبرنامج، والذي سيكون يوم الاثنين 11 مارس 2024، في بداية شهر رمضان المبارك لعام 1445 هـ من المتوقع أن يتضمن البرنامج ثلاثون حلقة ستعرض خلال شهر رمضان الكريم، وسيتم بث البرنامج في أوقات محددة في الوطن العربي، مما يتيح للمشاهدين في بقية الدول العربية متابعته في توقيتهم المحلي.

مواعيد عرض برنامج قلبي أطمأن غيث Qalby Etmaan

في تمام الساعة 7:00 مساءً، تكون الإمارات العربية المتحدة.

في السعودية، تكون الساعة 6:00 مساءً.

أما في سلطنة عمان، فتكون الساعة 7:00 مساءً.

بينما في موريتانيا، تكون الساعة 3:00 مساءً.

وفي تونس، المغرب، الجزائر، تكون الساعة 4:00 مساءً.

أما في فلسطين، مصر، السودان، لبنان، ليبيا، التوقيت الساعة 5:00 مساءً.

وفي روسيا، تركيا، الصومال، اليمن، تكون الساعة 6:00 مساءً.

وأخيرا، في البحرين، قطر، سوريا، العراق، تكون الساعة 6:00 مساءً.

تهنئت مصدرة لهذا الغمزة من البرنامج في الموسم القادم.

سيتم عرض الموسم السابع من برنامج قلبي أطمأن على قنوات أبو ظبي الإماراتية وقناة MBC 1، بالإضافة إلى منصة يوتيوب وصفحات برنامج قلبي أطمأن الرسمية على فيسبوك وتويتر.