“الوكالة الوطنية للتشغيل” تفاصيل منحة المراة الماكثة في البيت 2024 الجزائر minha.anem.dz

يشغل بال السيدات الجزائريات في الوقت الحالي منحة المراة الماكثة في البيت والمُعلن عنها من قِبل الوكالة الوطنية للتشغيل، تلك المنحة التي توفر للسيدة الجزائرية، وذلك لمساعدتها على الاهتمام بأسرتها خصوصًا إن كنت خريجة جامعية ولكن لا تعمل ولا تمتلك مصدر للدخل الشهري، ونوضح لكم تفاصيل المنحة، تابعوا معنا.

ملف منحة المراة الماكثة في البيت 2024

هُناك ثمة من الأوراق التي ينبغي على السيدة الماكثة في البيت تقديمها، بحيث تحصل على تلك المنحة، حيث بعض الأوراق المطلوب تقديمها إلى الوكالة الوطنية للتشغيل، وذلك لضمان حصول المواطنات الجزائريات على هذه المنحة، وتأتي الأوراق المطلوبة تأتي على النحو التالي:

صورة شمسية “2”.

شهادة عائلية للسيدة المتزوجة “2”.

شهادة من الإقامة.

شهادة ميلاد “الأصل”.

شهادة في حالة وفاة الزوج.

شهادة من عدم الزواج في حالة إن لم تكن متزوجة.

صك بريدي.

صورة من بطاقة التعريف.

رقم هاتف.

شروط منحة المراة الماكثة في البيت 2024

تستهدف الحكومة الجزائرية الأسر ضعيفة الدخل في الدولة، حيث الكثير من المنح والمساعدات المالية شهريًا للجميع، حيث منحة البطالة ومنحة المتقاعدين وأيضًا منحة المرأة الماكثة داخل البيت، وتلك المنحة ضمن منحة البطالة، ويتم تقديمها لمن تتوافر بها الشروط التالية: